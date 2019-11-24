Харьковский губернатор проигнорировал всеукраинскую акцию "Зажги свечу" - журналист

В Харькове руководители местной облгосадминистрации не приняли участие во всеукраинской акции "Зажги свечу".

Об этом на своей странице в Facebook написал харьковский фотограф, собственный корреспондент газеты "Сельские вести" Леонид Логвиненко.

"В Харькове зажгли свечи возле палатки победы. Напротив, в окнах ОГА, ОНИ НЕ МЕРЦАЛИ. Поэтому участники акции поставили свечи памяти возле ОГА", - отметил он, опубликовав ряд фото.

Пользователи сети возмутились тем, что руководство Харьковской ОГА не принимало участия во всеукраинской поминальной акции "Зажги свечу".

"Темные окна ОГА - это стыд... Кажется, за последние годы впервые. Может, к власти пришли внуки и правнуки тех комсомольцев и партийцев, которые вытряхивали последнее? И они просто боятся?" - прокомментировала сообщение харьковская активистка Ольга Багалей.

"Впервые за все годы враги открыто пошли в наступление на горькую память украинского народа. Позор Харьковской ОГА! Стыдно за нелюдей", - написала известная харьковская писательница, член Национального союза писателей Украины, автор сборника стихов "Голодомор" Нина Виноградская.

На сайте Харьковской ОГА также нет никакого упоминания об участии руководства области или структурных подразделений администрации во всеукраинской акции "Зажги свечу".

Напомним, что вчера, 23 ноября, на площади Свободы к годовщине Голодомора харьковчане присоединились к всеукраинской акции "Зажги свечу".