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Путин хочет уйти от ответственности: озвучен опасный сценарий для Украины

воскресенье, 24 ноября 2019, 12:28
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Выход России из протокола Женевской конвенции, который узаконил президент Владимир Путин, расширяет ей индульгенцию на нарушение прав человека в зоне боевых действий, в том числе на Донбассе.

К такому выводу пришла директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова, проанализировав ситуацию для "Апострофа".

По мнению эксперта, выход России из особого протокола 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных конфликтов говорит о том, что Россия пытается уйти от ответственности. А также подтверждает тот факт, что Россия нарушала Женевскую конвенцию на территории Украины.

"Путин воспользовался лазейкой в международном законодательстве и сделал фактически невозможным привлечение себя к ответственности. Конвенция была ратифицирована еще в 1977 году и в РФ до сих пор не поднимался вопрос о выходе из этого протокола. Аннуляция такого международного акта свидетельствует о том, что в Российской Федерации и дальше нивелируются права человека", - подчеркнула Вера Ястребова.

Кроме того, таким образом Россия фактически расширяет себе индульгенцию на нарушение прав человека, в том числе, и в тех странах, в которых она ведет боевые действия. "Сейчас РФ получила свободу от легитимного осуждения, поэтому это может стать основой для еще более циничных преступлений на территории Украины", - предупреждает эксперт.

При этом Вера Ястребова напомнила, что в оккупированной части Донбасса наблюдается обострение наступления на свободу слова. Например, студента Сергея Русинова на 6 лет осудили так называемые "суды" ЛНР и бросили за решетку так называемой "пенитенциарной системы" за то, что он поддерживал в соцсетях проукраинские посты и принципиально не поддерживал политику оккупанта.

"Женщина из ДНР по имени Марина Чуйкова имела в телефонной книге контакт человека, который был определенным образом связан с СБУ. После задержания родные не могли найти ее в течение двух месяцев. Потом узнали, что она находится в так называемом СИЗО Донецка. Сейчас она осуждена так называемым "судом" ДНР на 11 лет и работает на экономику "народной республики" - шьет в тюрьме одежду. Дети не могут с ней связаться, обеспечить ей защитника или же поддержать иным образом", - сообщила правозащитница.

Подробнее читайте в материале Апострофа: Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить.

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