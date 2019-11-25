Бывший "слуга народа" рассказал о влиянии Богдана на Зеленского

Народный депутат Антон Поляков, которого исключили из фракции "Слуга народа", рассказал о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан ограничивает доступ к Владимиру Зеленскому.

Об этом он сообщил в интервью "Цензор.нет"

По словам Полякова, Богдан имеет влияние на депутатов и пользуется своей приближенностью к президенту.

"Он довольно-таки… не то, что харизматичный. А вы ж видите, он такой вот человек, который в принципе не допускает к президенту никого. Он реально как бы всем приостанавливает дорогу к президенту. Ну, посмотрим, чем это закончится. Не знаю… Но то, что влияние он имеет на многих депутатов, это есть, конечно, такой факт", - отметил он.

В то же время, однозначно говорить о существовании некой "группы Богдана" он не стал.

Как сообщал "Апостроф", ранее исключенный из президентской фракции депутат Антон Поляков заявил, что "фракция превращается не в "Слугу народа", а в "слугу Богдана".