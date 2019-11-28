Плюнул в лицо: еще один "слуга народа" рассказал, за что получил судимость

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец, который был избран в Верховную Раду по 163 округу в Тернопольской области, объяснил, за что в 2015 году был приговорен к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год.

Об этом нардеп написал на своей странице в соцсети Facebbok.

По его словам, инцидент, из-за которого он заработал судимость, случился в то время, когда он участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона особого назначения "Сич" и находился дома в коротком отпуске между ротациями.

"Наткнулся по пути на человека, который сначала провоцировал, а затем едва не стал виновником аварии с нашим участием. Остановились, началась ругань. Во время словесной перепалки плюнул мне в лицо", - описал ситуацию Андрей Богданец.

В ответ он ударил, не рассчитав силы.

"После инцидента я вину свою признал, оплатил лечение. Мне действительно жаль, что потерпевший имел проблемы со здоровьем после того нашей встречи. Однако данный факт был известен, а не замалчивался во время избирательной кампании и не повлиял на выбор тернополян", - утверждает Богданец, заметив, что данный факт согласно действующему законодательству никоим образом не влияет на возможность быть депутатом.

Как ранее сообщал "Апостроф", Народного депутата от "Слуги народа" Романа Иванисова, оказавшийся в центре скандала вокруг якобы наличия погашенной судимости по обвинению в изнасиловании, не вернут во фракцию.