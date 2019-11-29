Зеленский подписал закон о новых званиях ВСУ: опубликована инфографика

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины № 205-IX.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Сейчас существуют такие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик. Закон меняет этот ряд на такой: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант,; старший сержант,; первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант,; старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Также меняются и корабельные звания: мичманов больше не будет, зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Устанавливается, что по своим военным званиям начальниками являются:

военнослужащие сержантского и старшинского состава – для военнослужащих рядового состава одной с ними воинской части;

военнослужащие младшего офицерского состава — для военнослужащих младшего сержантского и старшинского состава одной с ними воинской части и военнослужащих рядового состава;

майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга — для военнослужащих рядового, младшего и старшего сержантского и старшинского состава;

полковники, капитаны 1 ранга, генерал-майоры, контр-адмиралы, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы – для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава и младшего офицерского состава;

генерал-полковники, адмиралы – для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава;

генералы армии Украины – для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава, генерал-майоров, контр-адмиралов, генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-полковников, адмиралов.

Закон повышает роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнении ими задач по назначению. Кроме этого, закон меняет название "полк" на "бригаду" и, соответственно, командир полка будет командиром бригады. Главный сержант бригады в мирное и военное время отвечает за предоставление командиру бригады информации и предложений по вопросам прохождения военной службы.

Согласно закону, при обращении к министру обороны Украины и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военнослужащий называет их должности, добавляя перед названием должности слово "пан (пани)".

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский подписал закон, которым обозначил меру ответственности за нарушение норм перевозки детей.