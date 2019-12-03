Обратились к России: стало известно о новой подлости Венгрии против Украины

Национальное собрание Венгрии попросило российский парламент "объединить усилия для защиты прав национальных меньшинств в Украине".

Об этом 3 декабря в Госдуме заявил ее спикер Вячеслав Володин.

"К нам в Госдуму обратился парламент Венгрии с просьбой объединить усилия для того, чтобы отстоять права меньшинств, в первую очередь на изучение языка. После принятия закона Рады о языке такого права лишены народы, проживающие на территории Украины", - сказал Володин.

В своей речи топ-чиновник Кремля призвал международные организации "изучить ситуацию с правами нацменьшинств на Украине". При этом РФ в очередной раз заговорила о якобы "нашествии националистов" в Украине.

Напомним, что в понедельник, 2 декабря, в МИД Украины вызвали "на ковер" посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, который оказался в центре скандала из-за своих высказываний о возможной автономии Закарпатья.