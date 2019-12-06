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В Европе приняли скандальное решение по членству России в ПАСЕ

пятница, 06 декабря 2019, 16:10
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Парламентская ассамблея Совета Европы не должна отказывать в признании полномочий депутатов из государства-члена СЕ, которое аннексировало часть другого государства.

Об этом сообщает "Европейская правда" .

Такой вывод приняла в пятницу Европейская комиссия "За демократию через право", более известная как Венецианская комиссия (ВК).

Содержание решения будет официально обнародовано в понедельник, оно было подготовлено по запросу регламентного комитета ПАСЕ для разъяснения того, имеет ли Ассамблея право признавать полномочия делегации Госдумы, несмотря на то, что в избрании ее депутатов по партийным спискам участвовали избиратели из оккупированного и незаконно аннексированного Крыма.

Оказалось, что и сам Совет Европы, и ее государства члены "имеют четкие обязательства не признавать аннексию, явно или неявно".

Документ подчеркивает, что обязанность отказываться признавать аннексию распространяется также на ПАСЕ. Однако, по мнению ВК, "это не обязательно должно приводить к лишению полномочий всей делегации той страны, что осуществила аннексию".

То есть наличие в составе РФ аннексированного Крыма еще не лишает российских депутатов права на участие в работе ПАСЕ.

Как сообщал "Апостроф", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько объяснила, что делала в Москве (Россия) во время Революции Достоинства в Украине.

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