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Пусть власть даже не думает о капитуляции: Ильенко сделал громкое обращение к руководству страны

воскресенье, 08 декабря 2019, 22:21
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Украинцы должны понимать, что решать будущее Украины будут именно они, а не власть. Об этом на всеукраинском вече "Красные линии" заявил заместитель председателя ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

"Мы никого и ничего не боимся, мы никому не дадим продавать нашу землю, уничтожать нашу страну. Мы никогда не дадим Путину снова оккупировать Украину. Мы должны понимать, что все зависит от нас. Это мы будем решать! Пусть власть знает, что в Украине достаточно людей и сил для того, чтобы не дать им отступить хоть на миллиметр или сдать национальные интересы, мы этого не дадим сделать", – напомнил он.

Политик подчеркнул, что в 2013-м году украинцам уже удалось защитить свои интересы.

"Шесть лет назад мы стояли на Майдане и отстояли свою страну. Мы не дали превратить Украину в Малороссию, мы выстояли! И в этот раз сделаем так же. Если надо будет, мы соберем гораздо больше людей. Потому что это – наша земля, и нам некуда с нее отступать", – пообещал заместитель председателя ВО "Свобода".

Он отметил, что власти не следует даже думать о капитуляции.

"Пусть там даже не думают о капитуляции, потому что мы, как и шесть лет назад, сделаем их еще раз, сделаем их вместе!" – резюмировал Ильенко.

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