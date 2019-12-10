Двигаемся к миру: Зеленский назвал главные победы Украины на переговорах в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в "нормандском формате", которые состоялись 9 декабря в Париже. По словам главы государства, ему удалось добиться определенных договоренностей, которые помогут в движении на пути к миру в стране.

Так, на своей странице в Facebook глава государства обозначил главные "победы", которые ему удалось привезти из Парижа.

"Обмен пленными до конца года по формуле "всех на всех", полное прекращение огня, которое должно начать действовать до конца года, согласование до марта 2020 трех новых участков фронта, на которых будет проведено разведение войск, расширения мандата СММ ОБСЕ, которая сможет проводить мониторинг круглосуточно, развитие новых пунктов пропуска через линию разграничения", - уточнил Зеленский.

При этом он отметил, что не переходил за "красные линии" во время переговоров, а также не согласился на требование Путина, которое было закреплено Петром Порошенко в минских соглашениях, о проведении выборов на Донбассе.

"Это означает, что мы продолжаем двигаться к полному прекращению огня, возвращению территорий и мира для Украины. Малыми, но уверенными шагами", - написал он.

Подробнее о переговорах в Париже и о главных вызовах для Украины, читайте в материале "Апострофа": Нет капитуляции: чего мы ждем от Зеленского в Париже.