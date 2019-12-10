RU  UA  EN

вторник, 10 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

10 декабря

16:45
Звезда сериала "Охотник за разумом" сыграет в новой "Матрице"
16:40
"Джокер" слил в сеть переписку со скандально известным застройщиком: фото
16:10
В Польше задержали украинца по подозрению в подготовке теракта: первые подробности и фото
15:23
Умерла вокалистка Roxette: вот история песни, которая сделала группу всемирно известной
14:50
Настоящий "Сайлент Хилл": сеть взбудоражило видео густого тумана в Украине
14:42
В Одессе опять вспыхнул серьезный пожар: первые подробности и видео с места
14:30
Срочно вывели из здания людей: в мэрии Киева произошло серьезное ЧП
14:18
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон - ей был 61 год
14:15
Боевики ДНР внезапно обратились к России: что происходит
13:58
Умер создатель флешмоба Ice Bucket Challenge: как затея Пита Фрейтса сплотила миллионы
13:57
В Виннице водитель прокатил парня на боковой дверце авто: жуткое видео
13:37
Влад Яма показал фото, на котором почти полностью видно лицо 4-летнего сына
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Двигаемся к миру: Зеленский назвал главные победы Украины на переговорах в Париже

вторник, 10 декабря 2019, 13:45
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в "нормандском формате", которые состоялись 9 декабря в Париже. По словам главы государства, ему удалось добиться определенных договоренностей, которые помогут в движении на пути к миру в стране.

Так, на своей странице в Facebook глава государства обозначил главные "победы", которые ему удалось привезти из Парижа.

"Обмен пленными до конца года по формуле "всех на всех", полное прекращение огня, которое должно начать действовать до конца года, согласование до марта 2020 трех новых участков фронта, на которых будет проведено разведение войск, расширения мандата СММ ОБСЕ, которая сможет проводить мониторинг круглосуточно, развитие новых пунктов пропуска через линию разграничения", - уточнил Зеленский.

При этом он отметил, что не переходил за "красные линии" во время переговоров, а также не согласился на требование Путина, которое было закреплено Петром Порошенко в минских соглашениях, о проведении выборов на Донбассе.

"Это означает, что мы продолжаем двигаться к полному прекращению огня, возвращению территорий и мира для Украины. Малыми, но уверенными шагами", - написал он.

Подробнее о переговорах в Париже и о главных вызовах для Украины, читайте в материале "Апострофа": Нет капитуляции: чего мы ждем от Зеленского в Париже.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин не готов завершить войну: чего Зеленскому удалось добиться в Париже

Нормандский саммит завершен: о чем говорили Зеленский и Путин - хроника из Парижа

Нет капитуляции: чего мы ждем от Зеленского в Париже

Россия использует Минские соглашения для удара по Украине - немецкий эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: