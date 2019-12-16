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Угроза национальной безопасности: в Конгрессе США утвердили обвинения в адрес Трампа

понедельник, 16 декабря 2019, 22:26
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16 декабря юридический комитет Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет, в котором обосновал обвинения против действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Фокус".

"Президент Трамп своим поведением показал, что он останется угрозой национальной безопасности и Конституции, если ему будет разрешено остаться на должности", - говорится в отчете.

Также юридичний комитет утвердил две статьи импичмента, злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса, согласно которым президент Трамп обвиняется в том, что "поставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности, наших свободных и честных выборов и нашей системы сдержек и противовесов".

Следователи добавили, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани ездил в Украину, чтобы способствовать фиктивном расследование деятельности политических конкурентов президента.

Напомним, что комитет по делам юстиции Палаты представителей США 13 декабря проголосовал за две статьи обвинения против президента Дональда Трампа. Президента США подозревают в злоупотреблении властью с целью заставить иностранное государство вмешаться в политику США, а также в препятствовании Конгрессу расследовать это происшествие.

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