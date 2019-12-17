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Названа новая дата газовых переговоров между Украиной, Россией и ЕС

вторник, 17 декабря 2019, 12:05
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Новый раунд трехсторонних консультаций по газу с участием России, Европейского союза и Украины на министерском уровне запланирован на 19 декабря.

Об этом в Twitter 17 декабря написал бывший заместитель руководителя Еврокомиссии (ЕК) по Энергосоюзу Марош Шефчович. Именно он представит ЕК на предстоящей встрече.

"С нетерпением ждем следующего раунда трехсторонних консультаций на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря", - написал он.

При этом Шевчович полон оптимизма перед новым раундом переговоров.

"Настало время послать положительный сигнал рынкам и потребителям", - добавил он.

Напомним, что последняя встреча прошла в Вене 13 декабря. На ней продлили соглашение на транзит газа из России в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает в конце этого года.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует большая вероятность того, что между Украиной и Россией будет подписан контракт о транзите газа и с 1 января 2020 украинцы будут пользоваться российским газом.

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