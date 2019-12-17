Подставляет Зеленского перед МВФ: эксперты рассказали об опасных действиях топ-чиновника НБУ

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин осознано поддержал атаку украинского олигарха Игоря Коломойского на Правление НБУ, поставив под угрозу возможность выделения Украине $4 млрд в рамках новой трехлетней программы МВФ.

Такое мнение высказали опрошенные "Апострофом" эксперты.

В частности, комментируя высказанные Данилишиным подозрения руководства Нацбанка в саботаже, инвестиционный банкир и аналитик Сергей Фурса среди вреда, якобы причиненного государству регулятором, назвал нежелание вернуть Приватбанк бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

О возможности ситуативной коалиции Коломойского с Данилишиным на условиях анонимности "Апострофу" рассказывали и другие источники, хорошо знающие последнего.

"У Данилишина есть собственные амбиции относительно руководства Нацбанком. Он считает свою должность главы Совета не соответствующей своему уровню, и стремиться получить больше контроля над регулятором - либо путем урезания полномочий Правления, либо его смещения. Не факт, что он прямо работает на Коломойского, однако вполне возможен вариант их ситуативной коалиции для атаки на Смолия", - отмечает источник.

Последствия высказываний Данилишина, где он критикует руководство НБУ "за независимость" и позицию МВФ по вопросу наказания нарушивших закон олигархов, могут быть восприняты зарубежными партнерами Украины как очень негативный сигнал. На Западе именно эти два вопроса считают едва ли не ключевыми для продолжения программы МВФ у нас в стране.

Не следует забывать, что в середине ноября миссия МВФ уехала из Украины фактически ни с чем. По заявлениям источников, камнем преткновения стали вопрос денег, которые задолжал Украине Коломойский, и независимости НБУ. При этом, по данным зарубежных СМИ, позиция МВФ состоит в том, что любой компромисс с бывшими собственниками Приватбанка неприемлем.

Позже, в начале декабря, сайт президента Украины выпустил заявление, что в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, Владимиру Зеленскому все-таки удалось достигнуть "договоренностей по новой программе сотрудничества". Речь идет о возможности выделения Украине $4 млрд в рамках новой трехлетней программы.

Таким образом Данилишин со своими заявлениями, которые, могут негативно повлиять на договоренности украинского президента с МВФ, напоминает одного из персонажей известной басни Крылова, умышленно тянущий воз в другую сторону от других членов команды. С полным равнодушием к общему результату.

Подробнее о том, как Данилишин становится "козырной картой" Коломойского в борьбе против НБУ и МВФ, читайте в материале "Апострофа": Троянский конь в НБУ: что стоит за риторикой главы Совета регулятора