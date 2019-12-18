Конгресс США выносит импичмент Трампу: онлайн трансляция

Палата представителей после часа ночи по Киеву начинает голосования за отстранение действующего президента США Дональда Трампа от власти.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Голос Америки".

Сейчас уже в течение шести часов Палата представителей обсуждает статьи импичмента, в одной из которых Трамп обвиняется в злоупотреблении полномочиями президента, которые нашли свое отражение в попытке добиться вмешательства Украины в ход американских президентских выборов 2020 года. Второе обвинение - в препятствовании работе Конгресса. Дональд Трамп отказался подчиниться повестками о даче показаний и предоставления документов, которое направили законодатели.

"Можете ли вы поверить, что сегодня меня представят к импичменту радикально-левые бездельники-демократы, а я не сделал ничего плохого! Это ужасно. Почитайте расшифровки. Такого не должно снова произойти ни с одним американским президентом. Помолитесь!" , - написал на странице в Twitter действующий президент США.

Если палата представителей проголосует "за", для отстранения Трампа от власти будет необходимо, чтобы это решение также поддержали две трети сената.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что президент США Дональд Трамп ответил на официальные обвинения в давлении на Украину и назвал их смехотворными. Напомним, что проект обвинений обнародовали 10 декабря во Палате представителей.











