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Конгресс США выносит импичмент Трампу: онлайн трансляция

среда, 18 декабря 2019, 22:17
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Палата представителей после часа ночи по Киеву начинает голосования за отстранение действующего президента США Дональда Трампа от власти.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Голос Америки".

Сейчас уже в течение шести часов Палата представителей обсуждает статьи импичмента, в одной из которых Трамп обвиняется в злоупотреблении полномочиями президента, которые нашли свое отражение в попытке добиться вмешательства Украины в ход американских президентских выборов 2020 года. Второе обвинение - в препятствовании работе Конгресса. Дональд Трамп отказался подчиниться повестками о даче показаний и предоставления документов, которое направили законодатели.

"Можете ли вы поверить, что сегодня меня представят к импичменту радикально-левые бездельники-демократы, а я не сделал ничего плохого! Это ужасно. Почитайте расшифровки. Такого не должно снова произойти ни с одним американским президентом. Помолитесь!" , - написал на странице в Twitter действующий президент США.

Если палата представителей проголосует "за", для отстранения Трампа от власти будет необходимо, чтобы это решение также поддержали две трети сената.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что президент США Дональд Трамп ответил на официальные обвинения в давлении на Украину и назвал их смехотворными. Напомним, что проект обвинений обнародовали 10 декабря во Палате представителей.




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