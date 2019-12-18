Земля расколола "Слугу народа": скандальные детали подготовки громкого закона

В президентской фракции "Слуга народа" начался "раскол" из-за подготовки законопроекта по открытию рынка земли в Украине.

Об этом сообщил "Апострофу" источник в парламенте.

По его данным, во фракции сейчас есть три группы, которые отстаивают разные положения закона. Часть нардепов выступила за ограничения в 10-20 тыс. гектаров земли в одни руки, часть - за 500-1000, остальные - за 50 тыс. и выше.

Собеседник издания отметил, что именно разногласия во фракции и являются главной причиной того, что законопроект не ставят на голосование. Пока что в партии нет консенсуса.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в село Красная Слободка Киевской области выразил намерение сократить в законопроекте о рынке земли максимально допустимый лимит на владение землей "в одних руках" в пять раз - до 10 тысяч гектаров.