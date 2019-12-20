Скандал в Минздраве: правительство приняло решение по топ-чиновнице

Глава Кабмина Алексей Гончарук подписал распоряжение об увольнении заместителя министра здравоохранения Младены Качурец, как она того и просила в заявлении об увольнении по собственному желанию.

Документ разместили на сайте правительственного портала.

Согласно ему, Качурец не работает в должности с 18 декабря.

17 декабря на личной странице в Facebook чиновница выложила фото заявления об увольнении по собственному желанию и написала сообщение, в котором объяснила мотивы своего поступка.

Качурец заявила, что уже с первых дней после назначения на должность ей стало понятно, что "о командной работе и формирование общей политической позиции" речь в ведомстве не идет. По ее словам, она не видела и не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу программы деятельности Кабмина. Чиновница подчеркнула, что до сих пор отсутствует утвержденное приказом распределение обязанностей между заместителями.

"Я верю в то, что украинцы заслуживают жизни в стране, где медицинское образование - это ценность, а не товар, где людей лечат врачи, которые знают, умеют и хотят помогать пациентам и несут ответственность за свою деятельность, где медицинские работники имеют все возможности для саморазвития и обмена опытом с коллегами по всему миру. Намеренна продолжать работать над воплощением идей, лежащих в основе трансформации системы. Но не в этом составе Минздрава ", - написала Младена Качурец.

Украинцы неоднозначно восприняли новость о том, что заместитель министра идет с должности. Многие пользователи соцсетей поблагодарили женщину за профессиональный труд. А кое-кто упрекнул тем, что Качурец не хватило настойчивости продолжать проводить реформы медицины в составе нового Кабмина.

Младену Качурец назначили на должность заместителя министра здравоохранения в сентябре 2019 года. До этого женщина работала директором медицинского центра сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO). Имеет два диплома о высшем образовании. В 2011 году закончила Ягеллонский университет в Кракове по специальности "Правоведение", а в 2014 году получила диплом юриста в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Качурець родилась в городе Луцк. Сейчас проживает в Ивано-Франковске. Имеет мужа Остапа Брынского и дочь Соломию. Проживает в квартире площадью 71,7 кв м, которая принадлежит ее мужу, свекру и дочери. Имеет автомобиль Hyundai Matrix 2008 года выпуска.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 28 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении.



