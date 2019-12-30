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Украина подписала договор про транзит газа с Россией: первые детали

понедельник, 30 декабря 2019, 23:45
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Четырехдневные переговоры украинской стороны с представителями российского "Газпрома" в Вене закончились подписанием договора о транзите голубого топлива.

Об этом поздним вечером в понедельник, 30 декабря, сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

"Конец года, но не достижений. Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $7 миллиардов. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев!" – написал он.

По его словам, "минимально гарантированная прокачка составит 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре".

"Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности", - добавил Зеленский.

Как сообщал ранее "Апостроф", Кабинет министров Украины одобрилподписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром"в рамках процесса подписания соглашения на транзит газа по территории Украины после 2020 года.

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