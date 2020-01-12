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Названа одна из главных военных ошибок Зеленского

воскресенье, 12 января 2020, 15:10
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Военный эксперт Алексей Арестович заявил, что президент Владимир Зеленский реализует стратегию на примирение с Россией, и поэтому ВСУ меньше стреляют в ответ на огонь боевиков.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

По словам Арестовича, одним из ключевых событий 2019 года был "слом" стратегии Петра Порошенко, которую предыдущий президент вел по вопросу Донбасса.

"Очень сильно довернули общество на тему ускоренного примирения и за счет уступок России. Это стратегия лично Зеленского, которую он последовательно реализует. Все его выставляют куклой, марионеткой, неспособной ничего сделать самостоятельно. Но это не так - Зеленский последовательно ведет стратегию, которая совпадает с его ценностями. Другое дело, что эта стратегия исходит из ложных посылок, но это его не останавливает", – считает блогер.

Арестович заявляет, что кадровые перестановки в ВСУ проводятся с целью поставить на ключевые посты людей Зеленского.

"Но гражданские это видят так - там разрешают стрелять или не разрешают. Стрелять разрешают, но теперь стрельбу не поощряют. То есть командир знает, что если его подчиненные будут слишком много стрелять, он встретит неодобрение на верхних ступенях командной цепочки, а это постепенно меняет характер ведения боевых действий. Сейчас мы меньше отвечаем на вражеский огонь. Впервые в сентябре 2019 года было зафиксировано, что мы потеряли больше, чем россияне на той стороне. За два с половиной года до этого ни разу такого не случалось. Противник всегда терял больше", – сказал эксперт.

Также Арестович отметил, что потери боевиков якобы были больше, пока не началась подготовка к встрече в Нормандском формате.

"Это все вызывает брожение в Вооруженных силах Украины и на уровне рядового, сержантского, офицерского состава. Они не понимают - Зеленский предатель или просто слишком добрый человек. Армия не может в таком состоянии долго находиться. Им нужно понимать, кто ими командует, кто Верховный главнокомандующий. Поэтому сильно просела морально-психологическая составляющая Вооруженных сил", – заявил Арестович.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Путину можно пообрубать руки, но ведется сложная игра - Алексей Арестович.

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