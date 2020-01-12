Путин провел переговоры с Макроном: что говорили об Украине

У президента РФ Владимира Путина, который буквально в субботу, 11 января, провел встречу в Москве с канцлером Германии Ангелой Меркель, в воскресенье, 12 января состоялся телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном, обсудив Украину и конфликт на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, агрессия России на Донбассе, несмотря на существующие доказательства присутствия российских военных на востоке Украины, лидеры назвали "внутриукраинским конфликтом".

Напомним, ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель выразила недовольство позицией Украины относительно переговоров в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе. Она осталась недовольна в связи с тем, что украинская сторона принялась предлагать изменения в текст финального коммюнике встречи.

Подробнее о том, почему военное давление России на Украину будет только усиливаться, читайте в материале "Апострофа": Путину можно пообрубать руки, но ведется сложная игра - Алексей Арестович.