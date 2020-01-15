Кабмин назначил нового главу НАПК: что о нем известно

Председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Кабмин назначил Александра Новикова .

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Ранее Александр Новиков победил в открытом конкурсе на замещение вакантной должности. Он имеет высшее юридическое образование. Работал в органах прокуратуры Сумской области с 2004 по 2012 год сначала следователем помощником прокурора, а затем - прокурором отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при производстве дознания и досудебного следствия.

С 2012-2014 годы Новиков - прокурор отдела защиты финансово-экономических интересов государства ГПУ. В 2014 году переехал в столицу, где продолжил работу в одном из отделов ГПУ.

Александр Новиков не принадлежит ни к одной из политических партий. Имеет на счету 110 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф" ранее, недавно Кабинет министров назначил народного депутата от "Слуги народа" Елена Шуляк своим представителем в Верховной Раде.