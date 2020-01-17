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Должны оставаться людьми: Зеленский прокомментировал скандал с премиями в "Нафтогазе"

пятница, 17 января 2020, 23:40
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Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен тем, что "Нафтогаз" получил премию в размере 1% от 2,9 миллиарда долларов, которые выплатил Украине российский "Газпром".

Об этом он заявил в видео, которое опубликовали на Facebook-странице Офиса президента.

"Второе, что я вас очень прошу, - разобраться с более сложным вопросом в котором не все зависит от вас, но я очень прошу вас разобраться с ситуацией, которая тоже обернется большим скандалом - НАК "Нафтогаз ". По поводу процента, который они получат от 2,9 млрд долларов, которые мы получили от РФ. С тем процентом, они получают согласно контракту, - 29 млн долларов. Они тоже должны быть не только прагматическими менеджерами, но и оставаться людьми ", - сказал Зеленский.

Добавил, что в "Нафтогазе" должны прислушаться к мнению окружающих (прежде всего - президента и юристов). Иначе учреждение полностью перезагрузят.

Напомним, что 17 января Владимир Зеленский встретился с главой правительства Алексеем Гончаруком и поставил перед его командой новые задачи. Отставку премьера, о которой он просил ранее, Зеленский не принял.

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