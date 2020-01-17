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Тимошенко требует отмены указа Зеленского о призыве в армию 18-летних

пятница, 17 января 2020, 08:57
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Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует от президента Владимира Зеленского отменить указ о призыве 18-летних в армию.

Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

"Президент Зеленский издал указ, которым сократил возраст призыва граждан Украины в армию с 20 лет до 18. Таким образом президент хочет забирать наших ребят на войну с 18 лет. Это что, мир и покой, который он принес на Донбасс, это возвращение наших территорий в родную страну?" - возмутилась Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" призвала президента немедленно отменить указ и ввести другой подход к формированию армии.

"Я сейчас хочу обратиться к Зеленскому - надо немедленно отменить указ о призыве на войну 18-летних парней и просто сделать другой подход. Должна быть только профессиональная армия!", - подчеркнула Тимошенко.

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Раздел: Политика
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