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Зеленский выступил с громким предложением по названию улиц в Украине: в сети ажиотаж

понедельник, 20 января 2020, 13:16
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В сети активно обсуждают заявление президента Украины Владимира Зеленского, который предложил называть улицы в честь героев, чьи имена не вызывают споров.

В интервью изданию The Times of Israel украинский лидер отметил, что у каждого украинца могут быть свои герои.

"Вопрос в том, как люди с разной историей, с разным отношением, могут совместно жить. Это очень сложный и чувствительный вопрос. Есть герои, которых чтят на западе и в центре Украины, есть и другие украинцы, которые имеют своих героев и думают иначе", - подчеркнул он.

Так, Зеленский предложил называть улицы именами людей, которые не провоцируют конфликт.

"Сейчас у нас есть свои современные герои - люди, которые сделали историю, ученые, люди, которые осваивали космос, великие спортсмены, много писателей... люди, которых уважают во всех уголках Украины. Давайте держать политику подальше от этого вопроса", - отметил он.

В сети уже активно отреагировали на заявление главы государства.

Напомним, что 9 декабря Апелляционный суд Киева разрешил переименование двух проспектов в честь предводителя УПА Романа Шухевича и главы ОУН (б) Степана Бандеры.

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