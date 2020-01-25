Эта беда - навсегда: Зеленский эмоционально высказался про вторжение России на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что конфликт на Донбассе навсегда оставит "шрам" на отношениях между Украиной и Россией.

Об этом глава государства заявил в интервью израильскому 9 Каналу, опубликованному на YouTube.

В разговоре с ведущим телепередачи "Война и мир" Дмитрием Дубовым, Зеленский заявил, что российские войска должны быть выведены с территории Донбасса и высказал сожаление по поводу того, что этого пока не происходит, и решение конфликта откладывается на неопределенный срок.

"Я чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен. Но как-то же жили. Как-то что-то было. И было много. И были в составе одной страны – Советского Союза. И родственники, и сломленные семьи. И родственники, с которыми ты не общаешься, которые находятся там. И наоборот. В общем, это все – большая, огромная такая яма", - заметил украинский президент.

При этом президент Зеленский подчеркнул, что в прекращении конфликта на Донбассе нуждается весь мир, чтобы не было прецедента вседозволенности в таких ситуациях. Также он уверил, что боевики, которые стреляли в украинцев, будут наказаны в соответствии с законодательством – через суд.

Как ранее сообщал "Апостроф", главари боевиков так называемой ДНР "передумали" повышать зарплаты на оккупированной территории Донецкой области до уровня российского города Ростов-на-Дону