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Не стоит забывать: в Раде поставили на место нардепа, попавшего в скандал с собакой

понедельник, 03 февраля 2020, 16:58
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Народному депутату из фракции "Слуги народа" Евгению Брагарю, который предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счета за газ, напомнили, что места в Верховной Раде можно лишиться.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал скандальное высказывание депутата в понедельник, 3 февраля, выступая на согласительном совете депутатских фракций перед началом пленарной недели.

Спикер парламента призвал всех народных избранников "не отрываться" от общества и тех проблем, которые есть у людей, рекомендовал слышать их и по возможности помогать с их решением.

“Не стоит забывать — и прошедшие выборы показали тому пример, — что ситуация может достаточно быстро измениться: из не всегда удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться снова ближе к людям”, - намекнул Разумков.

Он также напомнил, что мандат народного депутата — это не привилегия, а ответственность.

Как сообщал "Апостроф", заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слова депутата Верховной Рады Евгения Брагаря, отметив, что такую позицию депутата фракция не поддерживает.

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