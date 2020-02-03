Не стоит забывать: в Раде поставили на место нардепа, попавшего в скандал с собакой

Народному депутату из фракции "Слуги народа" Евгению Брагарю, который предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счета за газ, напомнили, что места в Верховной Раде можно лишиться.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал скандальное высказывание депутата в понедельник, 3 февраля, выступая на согласительном совете депутатских фракций перед началом пленарной недели.

Спикер парламента призвал всех народных избранников "не отрываться" от общества и тех проблем, которые есть у людей, рекомендовал слышать их и по возможности помогать с их решением.

“Не стоит забывать — и прошедшие выборы показали тому пример, — что ситуация может достаточно быстро измениться: из не всегда удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться снова ближе к людям”, - намекнул Разумков.

Он также напомнил, что мандат народного депутата — это не привилегия, а ответственность.

Как сообщал "Апостроф", заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук от имени всего руководства партии попросила прощения у всех, кого могли обидеть слова депутата Верховной Рады Евгения Брагаря, отметив, что такую позицию депутата фракция не поддерживает.