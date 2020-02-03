В Испании произошло ЧП с пассажирским самолетом: фото и видео

В понедельник, 3 февраля, в аэропорту Мадрида (столица Испании) пассажирский самолет авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на El Mundo.

Рейс AC837 вылетел из мадридского аэропорта днем, а через полчаса после вылета пилот проинформировал, что должен вернуться в пункт назначения из-за "технических проблем".

Как выяснилось, причиной стала сломанная во время взлета шасси. По предварительной информации, ее части попали в двигатель судна и он отказал. Точные обстоятельства ЧП выяснят позже.

Отмечается, что экстренная посадка самолета была успешной, хотя, по данным отдельных пассажиров, "все тряслось".

Как сообщал "Апостроф", в России, в аэропорту Томска, произошло аварийное приземление самолета "Бомбардьер" авиакомпании "Руслайн", у которого практически не оказалось стойки переднего шасси.