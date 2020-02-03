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В Киеве заметили огромный кортеж с бронированным авто: опубликовано видео

понедельник, 03 февраля 2020, 13:23
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В кортеже президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в понедельник, 3 февраля, прибыл в Киев для важной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, насчитали 19 автомобилей.

Видео с кавалькадой машин, проезжавших улицей Арсенальной в столице, опубликовано в Telegram-канале "Киев сейчас".

Переговоры Зеленского с Эрдоганом: онлайн трансляция

На опубликованых кадрах видно, как по перекрытой для движения улице в сопровождении машин полиции и скорой помощи проезжает эскорт турецкого президента. Сам Реджеп Эрдоган передвигался на бронированном Mercedes-Maybach S-Class.


Как сообщал "Апостроф", во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник, 3 февраля, в рамках заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией будет обсуждаться наращивание бизнес-составляющей двусторонних отношений.

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