В Киеве заметили огромный кортеж с бронированным авто: опубликовано видео

В кортеже президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в понедельник, 3 февраля, прибыл в Киев для важной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, насчитали 19 автомобилей.

Видео с кавалькадой машин, проезжавших улицей Арсенальной в столице, опубликовано в Telegram-канале "Киев сейчас".

Переговоры Зеленского с Эрдоганом: онлайн трансляция

На опубликованых кадрах видно, как по перекрытой для движения улице в сопровождении машин полиции и скорой помощи проезжает эскорт турецкого президента. Сам Реджеп Эрдоган передвигался на бронированном Mercedes-Maybach S-Class.





Как сообщал "Апостроф", во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в понедельник, 3 февраля, в рамках заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией будет обсуждаться наращивание бизнес-составляющей двусторонних отношений.