Оля Полякова дала отпор скандальному "слуге народа" из-за украинского языка: видео

Украинская певица Оля Полякова раскритиковала украинского нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского из-за языка.

Об этом говорится в эфире ток-шоу "Право на власть".

Во время дискуссии Бужанский на русском языке возмущался, будто в Украине "ущемляют" русскоязычных. После этого Полякова, которая пользуется в быту русским языком, обратилась к нему на украинском: "Вас же никто не порабощает! Говорите на том языке, на котором хотите. В чем проблема? "

"Я еще раз говорю: русскоязычные школы переходят на государственный язык с 2020 года, а украиноязычные полностью - аж с 2021 года. Почему?" - сказал Бужанский русском.

На это Полякова нашла ответ.

"Потому что в Украине должна быть национальный язык, а вы себе говорите хоть на китайском!"- сказала певица.

Нардеп на родном языке возмутился из-за разного подхода к разным школам.

"Потому что в Украине должна быть своя национальная речь! Этот вопрос самоидентификации! Вы кто вообще: украинец или русский? Ну, кто вы, скажите ?! Кто?!" - выкрикнула певица.

Как сообщал "Апостроф", на телеканале "1+1" заявили, что сняли все комедии для нового сезона на украинском языке, а мелодрамы – на русском.