Зеленский преподнес Папе Римскому необычный подарок, фото

Президент Украины Владимир Зеленский преподнес необычный подарок Папе Римскомуво время визита в Ватикан - рождественскую праздничную посуду для кутьи из керамики.

Об этом сообщает УНН.

Посуда декорирована фигурами ангелов и ягнят, которые встречаются в бытовых и сакральных вещах из разных областей Украины.

"Херувимы и орнаменты - это полотенца Сумской области конца XIX века, ягнята - буковинская икона на стекле начала ХХ века", - отметили производители.

Стоит добавить, что во время аудиенции Папа Римский, Владимир Зеленский и его жена Елена обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды, ситуацию на Донбассе и итоги встречи в "нормандском формате".

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский побывал с официальным визитом в Италии, где провел встречи с президентом Серджио Маттареллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте.