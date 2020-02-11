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Украина подписала важное соглашение с ЕС на 28 млн евро: первые подробности

вторник, 11 февраля 2020, 21:10
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Во вторник, 11 февраля, Украина подписала новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики с ЕС на 25 млн евро.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Диджитализация - это, прежде всего, победа над коррупцией. Цель нашего правительства - оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году - перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг", - отметил он.

По словам Гончарука, данная сумма - это международная техническая помощь, оказываемая Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов по цифровизации.

Как сообщал "Апостроф", ранее Украина сделала первый шаг к реализации концепции "государство в смартфоне" - 6 февраля представили мобильное приложение "Дія", которое позволит оцифровать множество документов и государственных услуг, сделав жизнь украинцев проще.

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