В "Слуге народа" рассказали о шансах на роспуск Рады

Вероятность досрочного роспуска Верховной рады Украины оценили в 15%. Такое заявление 15 февраля сделал первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он рассказал, что на сегодняшний день досрочный роспуск и новые выборы в украинский парламент маловероятны.

"Низко очень оцениванию, на 15%", - заявил Корниенко.

Интересно, что недавно президент Украины Владимир Зеленский на одном из заседаний фракции "Слуга народа" сделал заявление о том, что не планирует распускать Раду. Об этом тогда сообщил нардеп Максим Бужанский.

"На заседании фракции президент Украины торжественно и категорически заявил, что ни о каком досрочном роспуске парламента осенью не может быть и речи. И призвал сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции", - заявил нардеп.

Напомним, что 15 февраля начался съезд партии "Слуга народа".