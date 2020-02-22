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В Украине впервые открыли дело против нардепа, который "распутил руки" в Раде

суббота, 22 февраля 2020, 03:22
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Офис Генерального прокурора начал уголовное производство за неличное голосование народного депутата Верховной Рады.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования за другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной рады Украины 21 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как сообщается, досудебное расследование было поручено центральному аппарату Государственного бюро расследований.

Имя народного депутата, против которого было возбуждено уголовное дело, не называется.

Как ранее сообщал "Апостроф", народного депутата Михаила Папиева заметили в зале Верховной Рады за раскладыванием карточек других нардепов. Таким образом имитировалось присутствие нардепов на заседании.

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