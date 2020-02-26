Предлагал уйти: всплыли неожиданные данные о "перепалке" Зеленского со спикером Рады

У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова недавно состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого глава государства предложил ему покинуть занимаемую должность.

Как сообщает "Апостроф", об этом говорят источники "Украинской правды".

В беседе с Зеленским Разумков заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов нардепов. Он сказал главе государства, что более активную позицию по "зашкварам" "слуг народа" должна занимать партия, а не он лично.

Разумков на все упреки в свой адрес ответил готовностью покинуть должность, если украинские депутаты это поддержат.

Напомним, что премьер-министр Алексей Гончарук публично опроверг слухи о своей возможной отставке.