Скандальному "слуге народа" устроили "теплый" прием в МакДональдсе: видео конфликта

Народный депутат из фракции "Слуга народа" и бывший блогер Александр Куницкий в Харькове ввязался в конфликт с другим блогером.

Соответствующее видео было опубликовано в Youtube.

Конфликт возник между Куницким и блогером под ником "Начальник Харькова". Судя по опубликованному видео, блогер высказывал нардепу претензии и отказывался его пропустить.

Как пишут в Telegram-канале "Неприкасаемые", конфликт произошел в помещении одного из заведений сети McDonalds.

"Милая встреча "недоторканного" Куницкого в МакДональдсе... Что интересно, Зеленского уважают, а его "слуг", даже таких видных, нет", – говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщал "Апостроф", Александр Куницкий в ходе регистрации на выборы попал в скандал из-за того, что он последние 5 лет не не проживал в Украине.