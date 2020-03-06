Журналисты показали элитное жилье и автопарк скандального экс-прокурора Киева: фото и видео

Бывший районный прокурор Киева Сергей Нечипоренко все еще не получил приговор по делу о взяточничестве и продолжает свободно перемещаться по миру.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Суд над экс-прокурором длится с 2015 года, когда его поймали на взятке в 150 тысяч долларов. После этого он не только вышел на свободу, но и смог вывести из-под ареста элитное движимое и недвижимое имущество в Украине, переписав его на жену. Интересно, что спустя две недели после задержания он с ней развелся.

Известно, что в собственности семьи Нечипоренко дом площадью 250 кв. м в селе Хлепча Киевской области, квартира в жилом комплексе "Петропавловский" в пригороде Киева и ряд офисных помещений в центре столицы.

В 2015 году его супруга приобрела в селе Лесники Киевской области земельный участок, а затем еще один дом под Киевом, в Петропавловской Борщаговке.

Имеет семья Нечипоренко имущество и в трех городах Болгарии - Бургасе, Святом Власе и Софии.

Также журналисты показали внушительный автопарк семьи экс-прокурора.

Напомним, что бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал свое новое фото с отдыха на Сейшельских островах, куда он, очевидно, отправился сразу после отставки.