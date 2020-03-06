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Зеленский анонсировал новую встречу с Путиным: названа дата

пятница, 06 марта 2020, 17:59
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Во время рабочей поездки в Полтавскую область президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен удерживаемыми лицами может состоятся в марте, а новая встреча в нормандском формате - в конце следующего месяца.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Укринформ".

"Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча (нормандская, - "Апостроф") в конце апреля. Думаю, что все это произойдет, мы над этим серьезно работаем", - цитирует информационное агентство ответ президента на встрече с журналистами.

Глава государства также напомнил, что 11 марта в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 1 марта, в Минске состоялась встреча руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, во время которой обсуждался вопрос обмена пленными.

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