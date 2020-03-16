Не только для красивого фото: дипломат рассказал о возможной встрече Зеленского и Трампа

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского с Дональдом Трампом может состоятся в период с мая по август.

Об этом рассказал "Апострофу" Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко.

По его словам, такое время более реалистичное, ведь сейчас из-за пандемии коронавируса это невозможно планировать. А после августа начнется самая горячая предвыборная пора, хотя, естественно, жизнедеятельность президента Трампа не прекращается, как и у всего американского истеблишмента в связи с выборами.

"Мы говорили о лете как о рабочем варианте, и мы обсуждаем с американскими коллегами, и они полностью согласны именно с такой концепцией визита, чтобы это был не просто визит с 15-минутной встречей и красивым фото, а визит, наполненный конкретными делами, например, об открытии нашего нового генерального консульства в Хьюстоне", - сказал Ельченко.

Дипломат на днях вернулся из Техаса, и рассказал про колоссальный потенциал там.

"Этот штат сам по себе – десятая экономика мира. Там нужно консульство, которое будет заниматься как консульскими вопросами, так и вопросами крупного бизнеса, инвестиций. У нас есть приглашение президенту Зеленскому в Калифорнию. К слову, всех президентов Украины приглашали в Калифорнию, и никто так туда и не доехал. А Калифорния – это седьмая экономика мира, этот штат по своим экономическим показателям почти как страна из Большой семерки, условно говоря. И плюс нужно подготовить на подписание серьезные документы, у нас есть целый ряд инициированных соглашений с американцами об обменах в сфере культуры, и научно-технические, и о сотрудничестве в сфере космоса", - отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США.

Также Ельченко подчеркнул, что решить вопросы можно в течение нескольких недель или пары месяцев подготовить для подписания и подписать, и в таком случае это будет хороший, плодотворный визит. Именно это имел в виду президент Зеленский, когда сказал, что готов ехать. Но для этого нужна подготовительная работа.

По его словам, американская власть была готова сотрудничать с Зеленским с самого первого дня, и это было не раз подтверждено.

"Я лично от Трампа слышал, что ему очень нравится наш президент: мол, передайте ему, что я очень хорошо к нему отношусь, у нас прекрасный контакт, несмотря на все скандалы и стенограммы. Поэтому, мне кажется, между президентами никаких проблем не существует", - заявил дипломат.

Что касается нового правительства, то, конечно, американцы хотят немного посмотреть, как оно будет работать. Сам Ельченко не видит особых проблем.

"Относительно новых министров иностранных дел и обороны, то это люди, с которыми я работал раньше много лет, и по ним в этой стране точно никаких вопросов нет", - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Зеленскому не нужна 15-минутная встреча с Трампом и красивое фото – Владимир Ельченко.