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Цинизм вылезет боком: Ляшко поймал власть на избирательной борьбе с коронавирусом

среда, 18 марта 2020, 20:53
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Политолог Владимир Цыбулько заявил, что Олег Ляшко поймал власть на избирательной борьбе с коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Очевидно, что распоясавшись в избирательном правосудии, чего только стоят 14 дел против экс президента в ГБР по заявлению одного физического лица, пусть даже экс-чиновника администрации одного президента-беглеца. Самого Ляшко преследуют за радикальное предупреждение одному из слуг одного из главных акционеров нынешней власти, чьи нападки против Роттердам плюс довели до импорта электроэнергии из страны-агрессора. А украинские шахтеры и энергетики оказались без денег", - отметил Цыбулько.

Эксперт добавляет, что: "Ляшко предупреждает власти о том, что ее цинизм вылезет ей боком. Украинцам во время карантина нельзя собираться более 10 человек в одном помещении, но в зале Верховной Рады то собирается 45 раз по десять человек без кабинок и перегородок. то есть по всем форматам сборище подпадает под формат ТРЦ, торгового развлекательного центра... и торговать они собираются украинской землей во время, когда украинцам даже с целью протеста более 10 не собираться... что касается развлекательного компонента то мы все видели и заказ секс-услуг из сессионного зала и покупку путевок на всевозможные Мальдивы, и автомобилей.".

"Но за все придется платить, особенно когда они таки додавят закон о рынке земли, тогда Ляшко им поправляет короны, которые немного покособочились под угрозой коронавируса" -, резюмирует политический эксперт.

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