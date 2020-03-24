RU  UA  EN

вторник, 24 марта
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 29.05
НБУ:USD  27.35
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 марта

08:25
"Ад" на остановках: появилось интересное видео из карантинного Киева
07:58
В Украине прошли испытания мощного БТР для морпехов: опубликовано впечатляющее видео
07:26
В Киеве неадекват устроил опасное ДТП на парковке и жестко поплатился: видео
07:06
Запекаем дома спаржу с чесноком и сыром: простой рецепт закуски Lime
06:59
Во Франции коронавирус собираются лечить смертельно опасным препаратом: громкие детали
06:30
Гороскоп на 24 марта: Близнецам стоит поберечь нервную систему, а Стрельцам следует быть благоразумнее
06:20
Холод не отступает: синоптики предупредили украинцев о "сюрпризах"
05:11
В Турции устроили продуктовую акцию во время карантина: видео
03:20
Бутылки с кровью и мешок на голове: украинка сделала страшное признание про плен у боевиков ДНР
02:33
Мы живем в "пустыне": ученые раскрыли одну из главных загадок Вселенной
01:21
Как обнаружить коронавирус: назван необычный симптом
00:15
Почувствовал страшный удар: в Киеве произошло дикое ЧП на дороге, фото
Все новости

Сохранить жизни и избежать коллапса: Тимошенко предложила четкую стратегию борьбы с коронавирусом в Украине

вторник, 24 марта 2020, 08:05
переглянути новину українською

В условиях эпидемии коронавируса и экономической ситуации, в которой сегодня оказалась страна, нужны четкие и понятные решения.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина".

По словам лидера "Батькивщины", нельзя ради безопасности перепуганных чиновников убивать страну. Людей от эпидемии нужно защитить разумным и достаточным карантином, направленным прежде всего на "группы риска" - тех, кто вернулся из-за границы, пожилых людей и детей.

"Для этого нужна не чрезвычайщина, а конкретные санитарные мероприятия. Необходимо позаботиться о больничных выплатах тем, кто вынужден находиться с детьми дома. И средства защит тех, кто работает и ездит на работу, - здесь особая ответственность ложится на работодателей. В то же время надо сохранить жизнь страны, поддержав отечественную экономику", - подчеркнула Тимошенко.

Первоочередной задачей власти она, в частности, назвала начало переговоров об отсрочке погашения внешних долгов Украины.

"У нас треть бюджета идет на погашение и обслуживание государственного долга. Никакими заимствованиями сегодня такой масштаб финансовых ресурсов мы не обеспечим. Нам надо говорить о "каникулах" для выплаты этих средств хотя бы на год-полтора, а лучше на два года. Это высвободит большой объем ресурсов. Нам нужно вступать в переговорный процесс. И у меня нет сомнений, что будет достигнут результат, если переговоры будут проведены правильно", - отметила лидер "Батькивщины".

По словам Юлии Тимошенко, путем оптимизации расходов бюджетов всех уровней удастся высвободить часть необходимых для экономики страны средств.

"Нам надо полностью пересмотреть бюджеты всех уровней, и это не значит, что нам надо убрать из расходов бюджета те финансовые ресурсы, которые поддерживают экономику. Нужно убрать абсолютно бессмысленные, ненужные расходы, которые шли на закупку машин и всего необходимого для силовых структур. Надо убрать расходы, которые шли на выплату каких-то невероятных заработных плат высшему чиновничьему составу страны", - добавила политик.

Тимошенко убеждена, что продажа природного газа по ценам европейской биржи поможет сэкономить украинским семьям необходимые для жизни средства, а государству - средства, идущие на выплату субсидий.

По словам председателя "Батькивщины", весомый шаг в защите украинской экономики - это коренное изменение всей монетарной политики Нацбанка.

"Сегодня по экономике все деньги перетащили по сути в финансовую сферу. Нужно все наоборот сделать. Надо дать возможность финансовые ресурсы передать в экономику, предпринимателям, чтобы они работали. Кроме того, нам надо создать все условия, чтобы максимум промышленных и непромышленных предприятий в Украине работали. Но с сохранением всех необходимых норм безопасности по разумному карантину, со всеми необходимыми мерами", - отметила председатель партии.

Тимошенко подчеркнула, что кризисные условия требуют правильного менеджмента во всех сферах жизни страны. Именно поэтому сегодня необходимо использовать индивидуальный подход и анализ каждой отрасли.

"То, что сейчас предпринимаются какие-то неизвестные мероприятия, которые никому не помогают, это не поправит экономическую ситуацию. Нам надо немедленно действовать. И в подготовленном командой "Батькивщины" пакете действий как раз заложены все необходимые шаги. Но чего точно сегодня нельзя делать - так это пустых заявлений, которые вместо того, чтобы предоставлять гражданам уверенность, их полностью дезориентируют. И избегать действий, которые лишают людей работы и средств к существованию, не предлагая им ничего взамен", - резюмировала Юлия Тимошенко.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

"Фейкометы" против Украины: кто и зачем сеет панику вокруг коронавируса

Для русской политики важно, чтобы с человеком можно было выпить водку - Марк Фейгин

Путин выстрелил себе в ногу, но Украине от этого не легче

Бимба под Украину: почему ЕС может вслед за Азаровым снять санкции с Януковича

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: