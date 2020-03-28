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Внеочередное собрание Рады: за что могут проголосовать депутаты

суббота, 28 марта 2020, 22:33
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На внеочередном заседании Верховная Рада может утвердить кандидатуры троих министров, о чем говорят депутаты фракции "Слуга народа".

По словам нардепов, министром энергетики и защиты окружающей среды может стать Ольга Буславец. Она возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

Также отмечается, что должность министра культуры может занять гендиректор Центра украинской культуры и искусства Светлана Долеско.

Не исключено, что кресло министра здравоохранения. Илью Емца может заменить бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов.

"Степанов под вопросом, многие против", - отметил источник в монобольшинстве.

Окончательно кандидатуры новых министров должны быть представлены перед внеочередным заседанием Рады.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Верховная Рада соберется на заседание в понедельник, 30 марта.

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