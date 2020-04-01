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Топ-менеджер "Нафтогаза" уходит в отставку: всплыли громкие подробности

среда, 01 апреля 2020, 12:54
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Фото: Facebook

Андрей Фаворов покинул должность директора интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины". Он возглавлял интегрированный газовый бизнес компании с конца 2018 года.

Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Кроме того, Фаворов покидает пост временного генерального директора Укргаздобычи. Обязанности будет исполнять Александр Романюк, первый заместитель генерального директора.

"Кадровые изменения происходят в пределах продолжения трансформации группы "Нафтогаз". Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ПСО (возложение специальных обязанностей). С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательство полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Действие ПСО прекращается, поэтому "Нафтогаз" адаптирует структуру к новым рыночным условиям и пересматривает логику интеграции", - отметили в "Нафтогазе".

Как заявил председатель правления компании Андрей Коболев, работа Фаворова привлекла в "Нафтогаз" новых коммерческих партнеров в Европе.

"Мы удержали добычу газа, уменьшили производственные расходы. Но, на мой взгляд, главное, что удалось сделать - это перезагрузить функцию охраны труда и промышленной безопасности, инициировать на всех уровнях компании изменения относительно вопросов безопасного производства, ценности жизни", - отметил Коболев.

Напомним, что 20 марта Фаворов заявил о том, что у него и его супруги выявлен коронавирус. 24 марта повторный тест на вирус был отрицательным.

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