Скандал с "пленками Ермака": источники рассказали о встрече "слуг народа"

В четверг, 2 апреля, в 17:00 состоится "малое заседание" фракции "Слуга народа", на котором будут обсуждать скандал с видео-записями с участием брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса.

Об этом сообщили источники в Верховной Раде.

"Заместители главы фракции, глава фракции, главы комитетов проведут встречу в "Парковом". Часть депутатов присоединиться по Zoom. Президента не будет, не подтверждено и присутствие Ермака, хотя разговор будет касаться скандала с его участием", - отметил источник.

Также по его информации, 2 марта прошла встреча Ермака с руководителями СН - Корниенком и Арахамией.

"Но она ничем не закончилась: он, по сути, говорил им то же, что и на брифинге для журналистов. Поэтому в 17:00 для вырабатывания позиции фракции собирается эта встреча. Многие депутаты молчат, потому что ждут реакции президента. А президент, судя по всему, ждет первых результатов следствия", - сообщил источник.

Как сообщал "Апостроф", брат главы Офиса президента Андрея Ермака, Денис утверждает, что он, как обычный гражданин в рамках своей общественной деятельности, собирал у людей идеи и предложения для государственной власти, и назвал компромат с пленками атакой на своего брата.