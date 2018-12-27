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В "Батькивщине" объяснили, как создать условия для роста украинской экономики

четверг, 27 декабря 2018, 11:40

Новая власть во главе с Юлией Тимошенко восстановит доверие западных партнеров.

Такое убеждение высказал заместитель председателя партии "Батькивщина" Иван Крулько во время политического ток-шок "Украинский формат" на телеканале NewsOne.

По его мнению, смена власти - единственный шанс для экономического скачка Украины.

"Западные партнеры не списывают нам долги, а иностранные инвесторы не вкладывают деньги в Украину, потому что не верят нынешней власти. Это еще одна причина, почему нам надо менять власть", - добавил Крулько.

Нардеп считает, что первое, что Украине нужно сделать, - восстановить доверие западных партнеров. Также надо договариваться с ними по внешнему долгу, ведь условия соглашения о реструктуризации долга, которую подписала министр финансов Наталья Яресько, "запрограммировали страну на неудачу". По соглашению, при росте ВВП более 3% нам надо отдавать 15% от заработанного, а более 4% - 40%, напомнил он.

"Нам надо расти на 9-12% в год, а не 3% и переходить к инновационной модели экономики, как это предлагает Юлия Тимошенко", - резюмировал заместитель председателя "Батькивщина".

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