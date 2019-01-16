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При чем тут Меркель? Стало известно, зачем в Украине "воскресили" Симоненко и Мороза

среда, 16 января 2019, 20:03

Выдвижение на выборы Петра Симоненко и Александра Мороза может быть политтехнологическим проектом других, более влиятельных игроков в украинской политике.

Об этом "Апострофу" рассказали собственные источники в Верховной Раде.

В частности, некоторые говорят, что появление этих кандидатов - это попытка Администрации президента осуществить хитрый технологический трюк, рассчитанный на то, чтобы хоть как-то заполнить "левую" лакуну, ударив по тем, кто "пасется" на этом электоральном поле. Основной конкурент Петра Порошенко - Юлия Тимошенко. Выдвижение "левых" кандидатов вроде Мороза и Симоненка, якобы должно отбирать голоса у лидера "Батькивщины", которая как раз и рассчитывает на то, чтобы единолично контролировать эту нишу.

В то же время, среди политических экспертов в последнее время ходит анекдотическая история о том, что во время встречи Петра Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель в конце 2018 года последняя спросила главу украинского государства: почему на фоне наличия различных "правых" сил в Украине нет "левых" политических партий. Якобы на Банковой решили ликвидировать этот перекос, но поскольку никого нового на этом фланге им обнаружить не удалось, то пришлось заниматься возвращением из небытия Мороза и Симоненка.

Однако эксперты сомневаются, что Морозу и Симоненко удастся добиться какого-либо успеха на выборах. Как отмечается, их ресурс иссяк еще 10-15 лет назад, а появление того же Петра Симоненко на политическом горизонте, скорее, ударит по самой власти, которую будут обвинять в инертности и нежелании навсегда убрать откровенную "пятую колонну" с политической карты Украины.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Марш "левых" кандидатов: зачем из нафталина достали Симоненко и Мороза.

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