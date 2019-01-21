Очистить гнилое болото: Ляшко пообещал привести к власти молодежь

Каждый ребенок должен иметь шанс добиться всего в жизни в родной стране, а не ездить на заработки за границу.

Добиться этого обещает Олег Ляшко после избрания его президентом.

"Мы должны сделать так, чтобы лучше судьба была в Украине, чтобы каждый так, как я - из детского дома, из интерната когда-то приехал и за много-много лет реализовал себя. Я хочу дать шанс каждому вашему ребенку реализовать себя в своей стране" , - отметил политик на съезде РПЛ.

Кроме молодежи, убежден лидер Радикальной партии, страной должны руководить те, кто ее защищает. Приведя молодых специалистов и военнослужащих на властные должности, он планирует очистить страну от тех политиков, которые из года в год только обещают, но ничего не делают.

"Моя политика, как президента, - это политика защиты национальных интересов Украины. Это восстановление экономики, восстановление силы, создание рабочих мест, повышение благосостояния каждой украинской семьи, а не только олигархов, не только тех, кто сегодня у власти. Я иду в Президенты для того, чтобы вычистить гнилое политическое болото на печерских холмах, которое травит каждого человека и всю Украину. Там вонь, там измены, там эгоистические собственные интересы, там исключительно думают о собственном кармане. Я хочу почистить, разогнать, привести новых людей во власть", - отметил Олег Ляшко.