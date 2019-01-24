Порошенко указал на опасность популизма, приведя в пример одиозного президента Венесуэлы

Президент Петр Порошенко указал на угрозу популизма в Украине, особенно в предвыборный период, и предостерег страну от опыта Венесуэлы, где такая политика привела к катастрофическим последствиям.

Об этом президент сообщил во время выступления на украинском завтрака в Давосе.

"Сейчас у нас огромная опасность популизма. Те, кто хочет понять, что значит декларировать фиксированную цену ниже рынка на определенный продукт для людей - это то, что Чавес и Мадуро делали в Каракасе, Венесуэла", - заявил Петр Порошенко.

"И сейчас народ Венесуэлы говорит "нет" популизма, "нет" безответственным политикам. Хочу сказать, что мы будем придерживаться курса реформ. Я как президент сделаю все, чтобы обеспечить необратимость этого прогресса, чтобы сделать невозможным возврат к Российской империи. Это недопустимо", - подчеркнул Глава государства.

"Мы хотим построить здоровую западную экономику на основе предпринимательства, малых и средних предприятий. Мы не хотим возвращаться к централизованной экономики. Западный уровень жизни требует западной экономики", - особо подчеркнул президент.

"Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро", - добавил он.