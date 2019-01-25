Тимошенко зарегистрировали кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко кандидатом на пост президента Украины.

Соответствующее решение единогласно было принято на заседании Центризбиркома 25 января.

"Решение принято ЦИК единогласно, без каких-либо вопросов и замечаний", - сообщил уполномоченный представитель кандидата Юлии Тимошенко, народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко на своей странице в Facebook.

Напомним, 22 января торжественный съезд партии "Батькивщина", который состоялся в день 100-летия Соборности, выдвинул Юлию Тимошенко кандидатом на пост президента Украины.

23 января Юлия Тимошенко подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации.