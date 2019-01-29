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Тимошенко в лидерах: эксперт озвучил свежие данные опроса по выборам президента

вторник, 29 января 2019, 14:39

Юлия Тимошенко остается безоговорочным лидером президентской гонки и опережает всех своих конкурентов почти вдвое.

Такие данные проведенного в середине января социологического исследования обнародовал 28 января директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

По его словам, Тимошенко уверенно держит первое место. Так, если бы выборы президента Украины состоялись в следующее воскресенье, за лидера "Батьківщини" проголосовали бы 20,2% (среди тех, кто определился и примет участие в выборах).

Далее идет Владимир Зеленский – 12,6%. Третье место делят между собой Юрий Бойко и Петр Порошенко – по 11,9%.

Опрос проводила аналитическая группа "Социопрогноз" по заказу Института анализа и прогнозирования с 17 по 26 января 2019 года. Участие в опросе приняли 2004 респондента (от 18 лет и старше) в 24 областях Украины и городе Киеве. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

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