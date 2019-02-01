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Никто из конкурентов Порошенко не может предложить лучшей повестки, – Виталий Сыч

пятница, 01 февраля 2019, 17:31

Список достижений Петра Порошенко на посту президента длиннее, чем перечень его провалов и недоработок, в то же время никто из его конкурентов не может предложить лучшей повестки, чем он.

Такое мнение высказал главный редактор журнала "Новое время" Виталий Сыч на своей странице в социальной сети Facebook.

"На этой неделе один из главных фаворитов президентской гонки – действующий глава государства Петр Порошенко – заявил о своем намерении побороться за высший пост в стране. Мы опросили людей, чье мнение для нас важно, достоин ли Порошенко второго срока", – написал главред "Нового времени".

Он отметил, что достижения и провалы президента собирали авторитетные эксперты: Александр Пасхавер, Владимир Фесенко, Ирина Бекешкина, Глеб Вышлинский, Алексей Гарань и другие.

"На мой взгляд, список его достижений длиннее, чем перечень провалов и недоработок. По мнению экспертов, второй срок Порошенко – это прогнозируемо прозападный и пронатовский вектор, медленный экономический рост и сдержанная модернизация. Слишком медленный рост и слишком сдержанная модернизация для многих, но все же рост и модернизация", – подчеркнул журналист.

Он также заявил, что не видит реальных конкурентов Петру Порошенко среди остальных кандидатов в президенты.

"Кто из кандидатов, у которых есть реальные шансы пройти во второй тур, может предложить кое-что получше? Боюсь, что этот вопрос повис в воздухе. Лично меня лидер гонки Владимир Зеленский сейчас пугает даже больше, чем Юлия Тимошенко", – заявил Виталий Сыч.

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