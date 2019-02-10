Забыть о распятых мальчиках: в Украине рассказали о последствиях жесткого решения по России

Отсутствие российских наблюдателей на выборах в Украине сыграет украинцам только на руку.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Конечно, оставшись дома, российские чиновники начнут разгонять тезисы о "тоталитаризме хунты" и "недемократичных выборах". Но эффект от таких заявлений из-за границы, без реального присутствия на выборах, будет стремиться к нулю. И тут вступает в силу принцип обращения с российскими пропагандистами: пусть лучше сидят дома, обсуждая Украину в ток-шоу, чем приезжают в Славянск и снимают фейки о распятых мальчиках.

"Мы являемся членами ОБСЕ. Мы признаем все правила, процедуры, более того, как государство - участник организации мы их определяем вместе с остальными странами. Поэтому вносить изменения в правила, ограничивая представителей какой-то страны от участия в наблюдательной миссии - странное поведение. Среди наблюдателей из какой угодно страны могут быть представители спецслужб или бывшие военные. Но они все едут в составе делегации ОБСЕ, а не как представители конкретной страны. И ОБСЕ отвечает за качество их работы", - говорит в комментарии "Апострофу" дипломат Богдан Яременко.

Впрочем, по мнению экс-министра иностранных дел Владимира Огрызко, опасаться непризнания наших выборов международным сообществом не стоит.

"Демократичность выборов не зависит от присутствия представителей страны-агрессора на территории жертвы агрессии. Будет достаточно представителей европейских стран, международных организаций. Мы не должны быть более святыми, чем Папа Римский. У нас есть четкая собственная линия, мы ее определили, и мы не нарушаем никаких принципов ОБСЕ. А вот страна, которая нарушает, еще и нагло требует от той страны, на которую она напала, чтобы мы допускали ее представителей на свою территорию. Тут нужно было бы подумать представителям БДИПЧ со своей стороны не допускать россиян к участию в наблюдательной миссии", - прокомментировал ситуацию "Апострофу" он.

Подробнее о том, почему в Украине решили не пустить россиян на выборы, читайте в материале "Апострофа": Украине может потерять больше: в чем опасность скандала с россиянами перед выборами.