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Имеет четкий план: молодежная организация заявила о поддержке Тимошенко

понедельник, 04 марта 2019, 16:39
Фото: УНИАН

Из всех кандидатов на пост президента вопросы молодежи, ее потребностей и новых возможностей реализовать себя в Украине прописаны только в программе лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Об этом заявили представители общественной организации "Интересы народа" на сегодняшней пресс-конференции в УНИАН на тему "Молодежная составляющая в предвыборных программах кандидатов в Президенты Украины".

По словам лидера организации Игоря Герчук, активисты проанализировали предвыборные программы кандидатов-лидеров, исследовав предложения решения проблем украинской молодежи, и пришли к выводу, что большинство кандидатов проигнорировали эти вопросы. Только в Новом курсе Юлии Тимошенко один из пяти разделов полностью посвящен молодежи.

"Тимошенко выделила четыре основных пункта пошаговой молодежной стратегии - создание новых рабочих мест, микрокредитования предпринимательства, доступное жилье и поддержку семей, которые рожают в Украине", - подчеркнул лидер ОО.

Герчук отметил, что лидер "Батькивщины" имеет четкий план решения проблем молодежи.

"Мы считаем Юлию Тимошенко единым кандидатом, которого необходимо поддержать, чтобы после выборов молодежь имела возможность в Украине достойно зарабатывать, создавать собственные бизнес-проекты, покупать жилье без первого взноса и заоблачной процентной ставки, создавать и достойно обеспечивать собственные молодые семьи и иметь возможность достойно жить в родной стране", - пояснил он.

В то же время заместитель председателя организации Олег Бодак отметил, что в программе Тимошенко подняты болезненные вопросы для молодежи - по рабочих мест и доступного жилья.

"Микрокредитование под 3% годовых, ипотечные кредиты со страхованием под 3% годовых для молодых семей, возобновления выплат для семей после рождения детей - 50 тыс. грн, 100 тыс. и 150 тыс. После рождения первого, второго, третьего и более ребенка соответственно. Этот план является реально действенным и необходимым к внедрению", - пояснил он.

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